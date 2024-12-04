Дочь Жириновского будет участвовать в выборах в Госдуму от ЛДПР в 2026 году

Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко попадет в список кандидатов на предстоящих выборах в Государственную думу в 2026 году, об этом 4 декабря пишет "Коммерсантъ".

Заместитель руководителя фракции Станислав Наумов сообщил, что Анастасия станет "ключевой частью" нового предвыборного проекта. Руководство ЛДПР считает, что её участие в кампании усилит партийные позиции и обеспечит преемственность курса Жириновского.

По словам представителей партии, участие Боцан-Харченко не ограничится сохранением наследия её отца – она активно включится в работу над развитием партии и выборными программами.

По информации источников, Анастасия может занять одно из ведущих мест в партийном списке, что подчеркнёт её важную роль в обновлении ЛДПР.

Анастасия Боцан-Харченко родилась в 1983 году в Москве в незарегистрированном союзе Владимира Жириновского и Татьяны Тезиковой. С 2010 года состоит в браке с Аркадием Боцан-Харченко, бывшим вице-губернатором Владимирской области.

Фото: Telegram-канал "ЛДПР"