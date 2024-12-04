Депутат Всеволод Беликов сломал ногу

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Всеволод Беликов прибыл на заседание парламента 4 декабря на инвалидной коляске, передает корреспондент ЗАКС.Ру. У парламентария оказалась сломана левая нога. По залу заседаний он передвигается с помощью костылей.

Как пояснил Беликов в беседе с ЗАКС.Ру, травму он получил во время волейбольного матча, приуроченного к 30-летию Законодательного собрания, а именно в финале турнира между командами Заксобрания и правительства Петербурга. По прогнозам врачей, на восстановление потребуется около двух месяцев.

- Неудачный прыжок. Забыл о весе, забыл о возрасте, - пояснил 64-летний парламентарий.

Отметим, Беликов ведет активный образ жизни и очень неравнодушен к волейболу с юношества. Регулярно выступает в сборной петербургского парламента.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру