Организация "Храм Сатаны"* признана нежелательной в России

Генеральная прокуратура России признала деятельность международной организации "Храм Сатаны"* (The Satanic Temple*), зарегистрированной в 2012 году в США, экстремистской, об этом 4 декабря сообщили на сайте ведомства.

Надзорным ведомством было установлено, что организация, имеющая отделения в различных странах, включая США, Канаду, Австралию, Германию и Финляндию, объединяет более 10 млн последователей. Формально цели "Храма Сатаны"* декларируются как борьба за справедливость, гражданские свободы и так далее.

Однако, по данным Генпрокуратуры РФ, реальные действия организации направлены на продвижение оккультной идеологии и дискредитацию традиционных духовно-нравственных ценностей.

Организация активно использует сатанинскую символику для пропаганды разрушительных идей, оправдания насилия и поддержки экстремистских движений. Кроме того, установлено, что "Храм Сатаны"* при поддержке государственных органов США продвигает псевдотеологические концепции, направленные на подрыв общественных устоев.

Особую обеспокоенность вызывает негативная позиция организации в отношении специальной военной операции, а также призывы к свержению конституционного строя в России.

Напомним, что в 2024 году Генпрокуратура зафиксировала более 65 тысяч нарушений закона в сфере защиты прав участников СВО и их семей

*Генпрокуратура признала организацию "Храм Сатаны" (The Satanic Temple) нежелательной, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру