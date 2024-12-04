Нелегальный забор на участке Муринского парка убрали после вмешательства властей

В комитете по контролю за имуществом 4 декабря сообщили, что на участке Муринского парка, который ранее был огорожен под парковку, демонтировали забор, передает "Фонтанка".

В ноябре неизвестные предприниматели с документами, оформленными на ООО "ОСТО", установили металлическое ограждение вокруг участка парка рядом с пересечением Северного и Гражданского проспектов и начали обустройство парковки. До 2021 года на этом месте существовал легальный парковочный объект, поскольку участок еще не был частью Муринского парка.

Хотя территория в этом районе выглядела не обустроенной, администрация Калининского района сообщила, что она входит в план по комплексному благоустройству парка.

На незаконные работы первым обратил внимание местные жители и районная администрация. Рабочие предъявили договор аренды, якобы заключенный с комитетом имущественных отношений. Однако в Смольном опровергли подлинность документа, после чего администрация района обратилась в полицию.

Директор ООО "ОСТО", работающего в Самарской области, заявил, что его компания не имеет отношения к организации парковки.

Вероятно, забор демонтировали рабочие той же компании, которая его установила, отметили в комитете по контролю за имуществом.

фото с сайта Смольного