Два объекта культурного наследия передали в аренду по программе "Рубль за метр"

Российский аукционный дом (РАД) продал право аренды двух объектов культурного наследия в Сестрорецке в рамках программы "Рубль за метр". Аренда "Загородного дома Л.А. Змигродского" и "Дачи Н. М. Кочкина" обошлась инвесторам в 120 тыс. и 140 тыс. рублей соответственно, сообщает 4 декабря "Коммерсантъ-Санкт-Петербург".

Объекты были проданы по начальной цене торгов, которая равна ежемесячной арендной плате до начала реставрационных работ. "Загородный дом Л.А. Змигродского" находится на улице Андреева и имеет площадь 488,7 кв. м. "Дача Н. М. Кочкина" расположена на улице Максима Горького, ее площадь составляет 620,6 кв. м. Оба здания находятся в плохом состоянии.

Программа "Рубль за метр" направлена на восстановление объектов культурного наследия с помощью инвесторов. Объекты сдаются в аренду на 49 лет с обязательством проведения реставрации в течение семи лет. С 2019 по 2024 годы в аренду через эту программу были сданы такие объекты, как "Конюшенное ведомство" на Конюшенной площади и здание на Большой Зелениной.

фото: ЗАКС.Ру