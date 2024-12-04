ФАС предупредила торговые сети о недопустимости роста цен перед праздниками

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила торговые сети о недопустимости необоснованного повышения цен в преддверии Нового года. 4 декабря ведомство сообщило, что соответствующие рекомендации были направлены 12 крупнейшим ритейлерам, работающим в популярных супермаркетах.

Торговым сетям предложено незамедлительно информировать ФАС о любых изменениях в отпускных ценах поставщиков и повышении стоимости логистических услуг. В случае выявления нарушений, связанных с использованием повышенного спроса в праздничный период, антимонопольная служба обещает принять меры.

За прошедшую неделю в России заметно подорожали огурцы — на 9,5%. Морковь подорожала на 6,7%, капуста на 2,5%, лук — на 2%. В целом, с 26 ноября по 2 декабря цены на овощи и фрукты выросли на 3,6%.

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