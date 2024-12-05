Путин назначил Хинштейна главой Курской области

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн назначен исполняющим обязанности губернатора Курской области. Соответствующий указ о назначении уже подписан. Президент Владимир Путин предложил Хинштейну этот пост вечером 5 декабря. Глава государства в беседе с парламентарием отметил его опыт работы в силовых структурах — в течение двух лет он был советником директора Росгвардии.

"И в этой связи хотел бы Вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится", - сказал Путин (цитата по сайту Кремля).

Президент добавил, что по мере освобождения территории региона от противника властям нужно будет многое сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства и экономики в этом субъекте. Хинштейн поблагодарил президента за доверие и заявил о готовности приступить к работе в новом качестве.

Впервые в Государственную думу Хинштейн избрался в 2003 году от "Единой России". Сейчас он представляет в нижней палате парламента Самарскую область. С начала 2020 года возглавляет комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля