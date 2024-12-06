Беглов подписал меморандум о строительстве петербургского квартала в столице Узбекистана

В Смольном состоялось подписание меморандума о реализации строительства "Квартала Санкт-Петербург" на территории города Новый Ташкент в Узбекистане. Автограф под документом поставили глава Петербурга Александр Беглов, мэр Ташкента Шавкат Умурзаков и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан, рассказали в пресс-службе городской администрации 6 декабря.

"Уверен, для Петербургских строителей участие в этом знаковом проекте - большая честь и ответственность. В проектировании квартала примут участие петербургские архитекторы", - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Идея о строительстве петербургского квартала появилась во время визита в Ташкент президента России Владимира Путина в мае 2024 года. Район, названный в честь Северной столицы появится на территории Нового Ташкента - проекта узбекских градостроителей построить новый город возле "старого" Ташкента.

Беглов отметил развитие партнерских отношений с Узбекистаном. В частности, рост товарооборота, который достиг 0,5 млрд долларов. Глава Петербурга надеется, что в скором времени этот показатель превысит 1 млрд долларов. Этому должно способствовать открытие в Ташкенте торгового дома "Санкт-Петербург" - оно назначено на 2025 год. Предполагается, что там будут распространять продукцию ведущих предприятий города.

Константин Леньков / Фото Смольный