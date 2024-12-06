Колонка, мягкая игрушка и шахматы для слепых: Что подарит детям Беглов на Новый год

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в ежегодной акции "Дерево желаний", в рамках которой чиновники исполняют желания детей. Глава города сорвал с новогодней елки в Смольном три открытки, рассказали в пресс-службе администрации Петербурга 6 декабря.

Так, 6-летняя Анастасия из Калининского района попросила подарить ей колонку. Еще две открытки оставили дети из Мариуполя. 13-летний Александр захотел мягкую игрушку, а 9-летний Вадим - шахматы для слепых. В пресс-службе Смольного пообещали, что желания ребят будут исполнены до Нового года.

"Наш город развивается, растет экономика, повышается качество жизни горожан. Но всегда есть те, кому сегодня непросто, кто нуждается в помощи. Какими бы ни были обстоятельства, каждый ребенок накануне Нового года ждет чуда. Надеется, что загаданное исполнится", - приводит слова Беглова пресс-служба.

В Северной столице акция "Дерево желаний" проходит в десятый раз. За это время более семи тысяч желаний было исполнено, рассказали в Смольном. Кроме губернатора, к акции также присоединились другие чиновники. Например, глава Красногвардейского района Андрей Хорт.

Константин Леньков / Фото Смольный