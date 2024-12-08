Беглов и Бельский поздравили Алису Фрейндлих с 90-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 90-летием. Он назвал ее гордостью петербуржцев и символом культурного наследия города, сообщила 8 декабря пресс-служба Смольного.

В своем поздравлении Беглов отметил, что имя Фрейндлих связано с самыми выдающимися чертами петербургского характера — утонченностью, интеллигентностью и глубоким гуманизмом. Он также подчеркнул, что талант артистки позволяет ей превращать любую сыгранную роль в настоящую классику, а ее искренность и обаяние неизменно покоряют зрителей.

Губернатор выразил благодарность Алисе Фрейндлих за ее служение искусству и неизменную преданность Петербургу.

Председатель ЗакСа Александр Бельский тоже поздравил актрису с юбилеем. В своем Telegram-канале он написал, что восхищается ее талантом и игрой, добавив, что она "кумир многих поколений зрителей".

Алиса Фрейндлих играет в петербургском Большом драматическом театре в течение сорока последних лет. Известная по фильмам "Служебный роман", "Оскар и Розовая дама" и другим, сегодня актриса получила орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

фото: ЗАКС.Ру