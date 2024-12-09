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Новости 16:48

Путин учредил совет по реализации демографической и семейной политики в России

фото ЗакС политика Путин учредил совет по реализации демографической и семейной политики в России

Президент Владимир Путин 9 декабря подписал указ об образовании Совете по реализации государственной демографической и семейной политики. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Новую структуру возглавит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Огран заменит собой совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. 

Председатель совета должна будет представить список кандидатур, которые войдут в новый совещательный орган при президенте. Отметим, Матвиенко также возглавляла уже упраздненный совет по вопросам реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. 

Предыдущая структура, посвященная вопросам семьи, занималась обсуждением практики реализации государственной политики в профильной сфере, а также рассматривала вопросы, связанные с мероприятиями в рамках Десятилетия детства. Также совет занимался координацией органов власти в части реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Еще совет занимался составлением предложений президенту. 

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля


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