Бастрыкин заинтересовался невыплатой сверхурочных водителям скорых в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал у петербургских коллег предоставить доклад из-за возможного нарушения трудовых прав водителей машин скорой помощи. О том, что глава ведомства обратил внимание на соответствующие публикации в СМИ, сообщили в Telegram-канале Следкома 9 декабря.

В публикации СК говорится, что, согласно сообщениям в средствах массовой информации, бывшие водители скорой помощи пожаловались на невыплату положенных им денежных средств за сверхурочную работу. Они ожидают выплаты еще с пандемии коронавируса. Главное следственное управление по Петербургу начало проверку, о результатах которой позже доложат Бастрыкину.

О том, что у водителей скорых в Петербурге были сложности с оплатой сверхурочных, рассказывало издание "Фонтанка" в начале октября 2024 года. За два года у организации перед сотрудниками накопился миллиардный долг с 2022 года. Однако, осенью работникам начали отдавать все заработанное. Выплаты составляли от 200 до 600 тысяч рублей, отмечает "Фонтанка".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру