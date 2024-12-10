В Петербурге на полтора суток вводится "жёлтый" уровень погодной опасности

В Петербурге введут "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра, об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, с 6 утра 11 декабря до 6 вечера 12 декабря в городе ожидается сильный ветер. Местами его порывы могут достигать 15-17 м/с, в особенности в прибрежных районных города.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Напомним, что также об опасной погоде предупреждали в МЧС. Там также заявили о порывах ветра до 17 м/с.

Фото: ЗАКС.Ру