В Совет муниципальных образований вернулись четыре МО

Все 111 муниципальных образований Петербурга теперь состоят в Совете муниципальных образований. Сегодня его членами официально стали МО "Смольнинское", МО "Гражданка", МО "Гавань" и МО № 72, сообщили в СМО 11 декабря. Решение было утверждено на итоговом заседании президиума объединения.

"Отныне все 111 муниципалитетов Петербурга являются членами СМО!" - прокомментировали в организации.

Совет муниципальных образований — коллегиальный орган, основной задачей которого является координация действий местного самоуправления в городе. Обычно организация выступает в качестве эксперта при рассмотрении инициатив в Заксобрании, связанных с изменениями в соответствующие законы. Возглавляет структуру депутат Заксобрания и экс-глава МО "Финляндский округ" Всеволод Беликов.

В беседе с ЗАКС.Ру Беликов подчеркнул, что СМО не является политической структурой, а те муниципальные образования, которые ранее решили выйти из объединения, по его словам, лишили себя множества возможностей. Например, не смогли получить методические рекомендации, участвовать в совместном обсуждении вопросов местного значения, а также претендовать на некоторые меры поддержки.

- Тот выход, который состоялся, он был абсолютно субъективным. Совет никогда не был политической структурой. Это подтверждает хотя бы членство МО "Автово" [большинство депутатов там избралось от СРЗП] — активный и уважаемый член совета. Все коллеги, которые выходили — я всем говорил: "Ребята, есть вопросы — я приеду, проговорим". Никто не звал, - подчеркнул Беликов.

Четыре муниципалитета, которые сегодня пополнили ряды СМО, ранее отказались от участия в нем. Решение о выходе из организации было приняты депутатами предыдущих созывов. Среди причин для выхода, в том числе, называли экономию бюджетных средств — в год членство в СМО обходилось примерно в 100 тысяч рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру