Адвокат стал фигурантом дела о мошенничестве с лже-полицейскими

Петербургского адвоката задержали из-за подозрений в мошенничестве (ст. 159 УК). Он якобы присвоил 6,4 млн рублей, полученных с продажи квартиры его знакомых. Адвокат действовал не один — в Следкоме утверждают, что у него было двое подельников. Одним из них, по данным СМИ, мог быть бывший сотрудник местной администрации МО "Аптекарский остров".

В ГСУ СК по Петербургу рассказали, что адвокат по просьбе знакомых продал их квартиру, однако передавать деньги владельцев недвижимости якобы не планировал, а разыграл сцену изъятия средств с помощью лже-сотрудников правоохранительных органов.

"Мужчина встретился со своими знакомыми – супружеской парой, в кафе на улице Смолячкова под предлогом передачи им денег за проданную квартиру. В помещение кафе вошли двое его подельников, являющиеся пенсионерами МВД, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и инсценировали изъятие у адвоката денежных средств, которые он якобы планировал вернуть, а также паспортов мужчины и женщины", - сообщили в СК.

По данным телеканала "78" и издания "Фонтанка", адвоката зовут Игорь Лебедев, а его вероятного подельника — Юрий Маслов. "Фонтанка" со ссылкой на представителей муниципального образования сообщила, что Маслов уже несколько месяцев не работает в МО, поскольку после сентябрьских выборов вместе с депутатами сменилось и руководство администрации. Отметим, ЗАКС.Ру удалось найти упоминания Маслова в качестве исполняющего обязанности главы МА. В таком статусе он упоминался уже после выборов. На сайте муниципалитета есть документ от 24 сентября, где Маслов ставит свой автограф именно в таком статусе, а 16 октября, судя по соцсетям МО, Маслов с коллегами занимался посадкой саженцев. Позже в муниципалитете выбрали нового главу МА. В СК заявили, что сцена с "изъятием" денежных средств произошла 4 сентября — за несколько дней до выборов.

Сейчас фигуранты дела задержаны, им предъявлено обвинение. Правоохранительные органы решают вопрос об избрании им меры пресечения.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру