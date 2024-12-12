В Госдуму внесли законопроект о верификации страниц НКО в соцсетях

Группа депутатов во главе с заместителем председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольгой Занко внесла законопроект, который предусматривает верификацию страниц некоммерческих организаций в социальных сетях через портал "Госуслуги". Текст документа разместили 12 декабря в электронной базе Госдумы.

Предлагается дополнить закон "О некоммерческих организациях" новой статьей, которая будет регулировать размещение информации о деятельности НКО. Согласно законопроекту, благотворительные организации обязаны создавать официальные страницы в социальных сетях, а для других НКО такой шаг будет носить рекомендательный характер. Официальные страницы, в свою очередь, должны будут проходить процесс идентификации и аутентификации через "Госуслуги".

В пояснительной записке к проекту указывается, что хотя многие НКО уже имеют страницы в соцсетях, существует проблема мошенничества — страницы, созданные злоумышленниками для сбора денег под видом благотворительных организаций. Принятие законопроекта, по мнению авторов, поможет защитить граждан от обмана и повысить уровень доверия к некоммерческим организациям в обществе.

Напомним, вчера в Госдуме в первом чтении приняли законопроект, позволяющий закрепить понятие "геноцид советского народа" на законодательном уровне. Законопроект также направлен на решение вопросов, связанных с увековечением памяти жертв.

фото: ЗАКС.Ру