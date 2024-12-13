Беременным студенткам в Петербурге хотят выплачивать по 100 тысяч рублей

В Смольном подготовили проект закона, согласно которому беременным женщинам, обучающимся на очной форме в вузе, будут предоставлять единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Соответствующее положение хотят закрепить в Социальном кодексе. Проект закона опубликован на сайте администрации Петербурга в разделе антикоррупционной экспертизы. На документ обратило внимание издание "Фонтанка" 13 декабря.

"Единовременная выплата в размере 100 000 рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения", - говорится в законопроекте.

Проект постановления о внесении законопроекта в парламент подготовили в комитете по социальной политике. Антикоррупционная экспертиза будет проходить до 26 декабря. Ответственной за исполнение постановления назначили вице-губернатора Наталью Чечину, которая курирует в городе социальные вопросы.

Сейчас такая мера поддержки в виде единоразовых выплат студентам, вставшим на учет по беременности, действует в нескольких регионах. Например, по 100 тысяч выплачивают мамам-студенткам в Республике Карелия.

Отметим, в Петербурге уже предусмотрены выплаты для молодых родителей. В 2024 году женщины, родившие в возрасте от 19 до 24 лет могут претендовать на разовую компенсацию в размере 68 тысяч рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру