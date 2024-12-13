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Новости 11:58

Беременным студенткам в Петербурге хотят выплачивать по 100 тысяч рублей

фото ЗакС политика Беременным студенткам в Петербурге хотят выплачивать по 100 тысяч рублей

В Смольном подготовили проект закона, согласно которому беременным женщинам, обучающимся на очной форме в вузе, будут предоставлять единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Соответствующее положение хотят закрепить в Социальном кодексе. Проект закона опубликован на сайте администрации Петербурга в разделе антикоррупционной экспертизы. На документ обратило внимание издание "Фонтанка" 13 декабря. 

"Единовременная выплата в размере 100 000 рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения", - говорится в законопроекте. 

Проект постановления о внесении законопроекта в парламент подготовили в комитете по социальной политике. Антикоррупционная экспертиза будет проходить до 26 декабря. Ответственной за исполнение постановления назначили вице-губернатора Наталью Чечину, которая курирует в городе социальные вопросы. 

Сейчас такая мера поддержки в виде единоразовых выплат студентам, вставшим на учет по беременности, действует в нескольких регионах. Например, по 100 тысяч выплачивают мамам-студенткам в Республике Карелия. 

Отметим, в Петербурге уже предусмотрены выплаты для молодых родителей. В 2024 году женщины, родившие в возрасте от 19 до 24 лет могут претендовать на разовую компенсацию в размере 68 тысяч рублей. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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