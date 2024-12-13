Три художника пополнили список иноагентов

Министерство юстиции обновило 13 декабря реестр иностранных агентов. Перечень удлинился на три фамилии, все они принадлежат деятелям культуры.

В список вошли художник Анатолий Осмоловский*, художница и публицист Екатерина Марголис**, а также карикатурист Игорь Поночевный***, работающий под псевдонимом Алеша Ступин***.

Из разъяснений ведомства следует, что Осмоловский* распространял недостоверную информацию о решениях и политике российской власти и выступал против проведения СВО. В вину Марголис** и Поночевному*** поставили то же самое, а заодно и распространение фейков об армии. Кроме того, в справках об обоих уточняется, что они проживают за границей.

*Минюст внес Анатолия Осмоловского в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Екатерину Марголис в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Игоря Поночевного (Алешу Ступина) в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру