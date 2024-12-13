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Новости 17:15

Три художника пополнили список иноагентов

фото ЗакС политика Три художника пополнили список иноагентов

Министерство юстиции обновило 13 декабря реестр иностранных агентов. Перечень удлинился на три фамилии, все они принадлежат деятелям культуры.

В список вошли художник Анатолий Осмоловский*, художница и публицист Екатерина Марголис**, а также карикатурист Игорь Поночевный***, работающий под псевдонимом Алеша Ступин***.

Из разъяснений ведомства следует, что Осмоловский* распространял недостоверную информацию о решениях и политике российской власти и выступал против проведения СВО. В вину Марголис** и Поночевному*** поставили то же самое, а заодно и распространение фейков об армии. Кроме того, в справках об обоих уточняется, что они проживают за границей.

*Минюст внес Анатолия Осмоловского в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Екатерину Марголис в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Игоря Поночевного (Алешу Ступина) в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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