Шторм в Черном море вызвал крушение танкеров и разлив нефтепродуктов

В акватории Черного моря произошла авария двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", на борту которых находились 29 членов экипажа. Причиной крушения стал сильный шторм, сообщили в Росморречфлоте, на что обратило внимание ТАСС.

Согласно информации ведомства, на судах находились команды из 15 и 14 человек. МЧС России сообщает о гибели одного из них. К тому же, в результате аварии зафиксирован разлив нефтепродуктов.

Для спасательной операции на место происшествия направлены два буксира и два вертолета, проводится эвакуация экипажей. Ликвидацией последствий разлива занимаются силы Морспасслужбы и МЧС под руководством оперативного штаба, организованного в Ростове-на-Дону.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий с 11:19 по московскому времени была приостановлена работа Керченской переправы.

По информации "Интерфакса", в качестве основных причин крушения рассматривают ошибку экипажа в сложных метеоусловиях и избыточную штормовую нагрузку на корпуса танкеров.

После крушения следственные органы возбудили два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (263 УК РФ).

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