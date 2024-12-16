На художницу Шейдлин составили протокол о дискредитации армии

В Петроградский районный суд Петербурга поступили материалы административного дела по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) в отношении художницы Елены Лялиной, известной как Эллен Шейдлин, обратило внимание издание "Медиазона"*. ЗАКС.Ру выяснил, что поводом для протокола стали три публикации в Telegram-канале, две из которых на данный момент удалены.

Как рассказали ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, протокол на Шейдлину составили из-за ее поста в Telegram-канале от 18 февраля 2023 года, в котором она обратилась к российскому актеру Константину Хабенскому из-за ситуации на Украине. Другие публикации, которые привлекли внимание сотрудников полиции, была размещена 31 декабря 2022 года, а также пост от 6 января 2023 года. В них также упоминались события на Украине. Последняя публикация до сих пор доступна.

Протокол был составлен в сентябре 2024 года. В нем говорится, что художница "умышленно, с целью подрыва авторитета, имиджа и доверия к использованию Вооруженных сил Российской Федерации среди граждан, дискредитировала цели и задачи по использованию Вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации и сами Вооруженные силы РФ". Материалы дела поступили в суд 13 декабря. Информации о дате заседания на сайте суда нет. Отметим, сама Шейдлин, судя по соцсетям, находится за пределами России.

*Минюст внес издание "Медиазона" в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру