Умер председатель ТИК №11 Константин Степанов

В Петербурге на 45-м году жизни скончался Константин Степанов — председатель территориальной избирательной комиссии №11 и бывший заместитель главы администрации МО "Академическое", сообщили в пресс-службе СПбИК.

"Константин Геннадьевич всегда отличался решимостью, глубокой аналитичностью и целеустремленностью. За более чем 11 лет работы в избирательной системе он зарекомендовал себя как квалифицированный и опытный руководитель, преданный своему делу", — поделились в пресс-службе СПбИК.

О причинах смерти Степанова не сообщается. В сообщении Горизбиркома сказано, что это произошло "в результате внезапной тяжелой болезни".

С 1998 года Степанов занимал должность помощника следователя прокуратуры Петербурга, затем пять лет работал прокурором. В 2005 и в 2009 годах был избран депутатом МО "Академическое", затем работал в администрации муниципалитета. С 2014 года возглавлял ТИК №11, отвечающий за выборы в Калининском районе Петербурга, в частности в МО "Прометей" и "Северный". Кроме того, Степанов — сын Анны Марковой, бывшего вице-губернатора города. В период с ноября 2023 года по май 2024 года участвовал в специальной военной операции в качестве добровольца.

фото из telegram-канала СПбИК