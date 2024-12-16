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Новости 18:36

Умер председатель ТИК №11 Константин Степанов

фото ЗакС политика Умер председатель ТИК №11 Константин Степанов

В Петербурге на 45-м году жизни скончался Константин Степанов — председатель территориальной избирательной комиссии №11 и бывший заместитель главы администрации МО "Академическое", сообщили в пресс-службе СПбИК.

"Константин Геннадьевич всегда отличался решимостью, глубокой аналитичностью и целеустремленностью. За более чем 11 лет работы в избирательной системе он зарекомендовал себя как квалифицированный и опытный руководитель, преданный своему делу", — поделились в пресс-службе СПбИК.

О причинах смерти Степанова не сообщается. В сообщении Горизбиркома сказано, что это произошло "в результате внезапной тяжелой болезни".

С 1998 года Степанов занимал должность помощника следователя  прокуратуры Петербурга, затем пять лет работал прокурором. В 2005 и в 2009 годах был избран депутатом МО "Академическое",  затем работал в администрации муниципалитета. С 2014 года возглавлял ТИК №11, отвечающий за выборы в Калининском районе Петербурга, в частности в МО "Прометей" и "Северный".  Кроме того, Степанов — сын Анны Марковой, бывшего вице-губернатора города. В период с ноября 2023 года по май 2024 года  участвовал в специальной военной операции в качестве добровольца. 

фото из telegram-канала СПбИК


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