"Что скажет партия — это и буду делать": Справедливоросс из Магадана возглавил отделение партии в ЛО

По итогам конференции отделения партии "Справедливая Россия — За правду" в Ленинградской области новым руководителем ячейки стал Игорь Новиков, депутат Магаданской областной думы. До этого главой справедливороссов в Ленобласти был депутат Госдумы Игорь Ананских. Партийная карьера Новикова началась в Магаданской области. Отделение партии в регионе он возглавлял с 2006 года. По словам лидера партии Сергея Миронова, с Новиковым он знаком более 20 лет, и за эти годы он показывал "хорошие результаты". ЗАКС.Ру поговорил с Новиковым о его планах на посту главы реготделения.

По словам Новикова, сейчас он проживает в Ленинградской области вместе с семьей. Дочь учится на четвертом курсе в мединституте им. Алмазова, сын также работает в Петербурге. В Магадан он приезжает лишь на заседания Областной думы и по другим депутатским делам. В беседе с ЗАКС.Ру Новиков не стал говорить, будет ли он баллотироваться на новый срок в Магаданской области, где в роли депутата провел 20 лет, или в Заксобрание Ленинградской области. Он добавил, что будет ориентироваться на мнение лидера партии Сергея Миронова. Его полномочия в Магадане кончаются в 2025 году.

- Я солдат партии, подчиняюсь Сергею Михайловичу Миронову. Как он скажет, так и я буду выполнять. Если для усиления партии нужно будет, я переизберусь, пойду на выборы в следующий год, - рассказал Новиков.

С ситуацией в Ленинградской области, по словам нового руководителя отделения, он знаком. За последнее время Новиков посетил практически все отделения СРЗП в регионе. Проблематика каждого из районов особенная — везде свои нюансы, подчеркнул он. Новиков пояснил, что в первую очередь будет работать над численностью сторонников.

- У нас в Магаданской области на 100 тысяч населения практически столько же членов партии, сколько в Ленинградской области. Я уже нанял людей в офис партии, увеличил штат уже за эти несколько дней. Работа ведется. Я всем членам партии сказал, что все будут выполнять то, что сказал Сергей Михайлович. Мы должны сделать региональное деление "Справедливой России" по Ленинградской области лучше, - добавил Новиков.

В 2025 году в Ленинградской области, кроме выборов депутатов Заксобрания, пройдут выборы губернатора. После вопроса, как "Справедливая Россия — За правду" будет включена в процесс, Новиков тоже сослался на решение председателя партии Миронова. Впрочем, к действующему главе региона справедливоросс относится положительно.

- Я очень с глубоким уважением отношусь к губернатору Александру Юрьевичу Дрозденко. Вижу его работу, как он работает. Я его поддерживаю двумя руками и буду поддерживать дальше, но что мне скажет партия — это я и буду выполнять. Скажет выдвигаться — выдвинусь. Не скажет — поддержим двумя руками губернатора, - сказал Новиков.

Кроме депутатской деятельности, Новиков также занят в сфере ЖКХ. Ему принадлежат 62,5% акций водоканала "Ладога", который снабжает Колтуши водой, писало издание 47News. Также у него есть котельные в Ленобласти. К партийной деятельности вопросы частного бизнеса не относятся, заявил Новиков в беседе с ЗАКС.Ру. От депутатской зарплаты он отказался.

- Я от зарплаты [депутата] отказался полностью, не получаю 20 лет. Я так же сделаю, если я пойду депутатом в Ленинградскую область, тоже получать не буду. Я считаю, что депутаты должны работать не за зарплату. Должны работать на общественных началах, а идти за зарплату работать депутатом — это неправильно, - добавил он.

Предыдущий руководитель областного отделения партии депутат Государственной думы Игорь Ананских был избран на этот пост в октябре 2022 года.

Константин Леньков / Фото СРЗП в Ленобласти