В Мурманской области пассажирский поезд на Петербург столкнулся с товарным

В Мурманской области 18 декабря произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего в Петербург, с товарным составом, сообщил глава региона Андрей Чибис. Губернатор взял ситуацию под личный контроль.

"По происшествию с поездом № 11 Мурманск — Санкт-Петербург в Кандалакшском районе. Спасатели выехали к месту происшествия. Направлены 3 бригады скорой помощи", — написал Чибис в своем Telegram-канале. Позже он добавил о направлении еще четырех бригад и формировании резерва медиков для оказания помощи потерпевшим.

По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, ЧП произошло на территории станции Княжая. Для выяснения обстоятельств происшествия на место выехала Кандалакшский транспортный прокурор Татьяна Чумакова. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Telegram-канал РЖД уточняет, что боковое столкновение на станции произошло в 16:15, в поезде на Петербург находились 326 пассажиров. По предварительной информации, в результате случившегося с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда, а также вагоны грузового состава.

Информация о пострадавших уточняется. В РЖД пообещали оказать потерпевшим необходимую помощь.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram