Стартовала прямая линия с Владимиром Путиным

В Гостином дворе в Москве стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что в 2024 году пресс-конференция проходит в совмещенном формате, то есть президент ответит и на вопросы СМИ, и на вопросы граждан. В таком же формате "Итоги года с Владимиром Путиным" проходили в 2023 году.

Ведущие пресс-конференции Александра Суворова и Дмитрий Кулько рассказали, что перед мероприятием было задано более 2 млн вопросов, также их можно задавать до конца мероприятия. Они отметили, что многие вопросы связаны со СВО, социальной сферой и так далее.

Стоит отметить, что, как показывает практика прошлых лет, ответы получают порядка 70-80 вопросов. Обычно "Итоги года" длятся примерно около трех-четырех часов.

Фото: сайт Кремля