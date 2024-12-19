Путин назвал "стабильной и надежной" ситуацию в российской экономике

Наблюдаемая в экономике России ситуация остается "стабильной и надежной", заявил президент Владимир Путин в ходе "прямой линии" 19 декабря. При этом он отметил "тревожную" ситуацию с уровнем инфляции в стране.

Путин отметил, что в 2023 году рост ВВП составил 3,6 %, при этом к концу 2024 года он может достичь 3,9-4 %. Таким образом, за два года суммарный показатель в стране должен будет составить около 8 %, отметил глава государства. В то же время Путин призвал сохранять набранные темпы и одновременно менять качество российской экономики.

Отдельное внимание президент уделил уровню инфляции в России. Он заявил со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, что, по последним данным, уровень инфляции в стране составляет 9,3 %. При этом он счел нужным обратить внимание аудитории на то, что, по официальным данным, зарплаты в стране выросли в реальном выражении на 9 %. Он также высказался о необходимости "приземлить" инфляцию в дальнейшем.

"В целом ситуация стабильная и надежная", — резюмировал он.

Фото: Россия 1 (скриншот трансляции)