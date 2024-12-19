Путин пообещал помощь жителям Курской области с переездом

Украинские войска будут выбиты из Курской области, пообещал президент Владимир Путин, отвечая на поступивший в ходе "прямой линии" вопрос жительницы региона. При этом он не стал называть конкретные даты, сославшись на необходимость беречь людей.

В своем ответе президент выразил недоумение действиям украинских военных, решившихся на пересечение российской границы. По его мнению, это было бессмысленно, равно как и продолжение сопротивления российской армии на территории региона.

— Мы точно совершенно их выбьем, абсолютно точно, — пообещал Путин. — По-другому быть не может. Но вопрос о конкретной дате, извините, я сейчас не могу этого... Есть же планы, они мне докладываются на регулярной основе. Но просто сказать "вот к такому числу" — так не делается. И ребята же меня слышат. Я назову такую дату, и они пойдут, чтобы во что бы то ни стало вот к этой дате, не будут с потерями считаться. Мы не можем так поступать.

Путин пообещал, что по завершении операции в Курской области начнется восстановление, при этом желающим переехать в другой регион будут помогать. На эти цели, по его словам, сейчас выделено около 108 млрд рублей, при этом первые деньги уже получены.

Фото: "Россия 1" (скриншот трансляции)