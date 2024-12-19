Путин высказался против лимитов по льготным ипотечным программам

Предоставление кредитов по льготным ипотечным программам должно быть банкам только "в удовольствие", поскольку это связано с получением субсидий от государства, полагает президент Владимир Путин. Он пообещал "разобраться" в ситуации, которую охарактеризовал как "безобразие".

Вопрос главе государства задала семья из Краснодарского края. В записанном видеообращении семейная пара жаловалась на сложности с получением "Семейной ипотеки", а также "Сельской ипотеки" и "IT-ипотеки", в том числе из-за изменения лимитов и программ банками. Также в обращении прозвучала жалоба на якобы наблюдаемое нежелание финансовых организаций предоставлять "Семейную ипотеку".

— Мы с правительством уже эту тему обсуждали, мне было обещано, и я это проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет. Потому что, в конечном итоге, все это связано с субсидиями со стороны государства. Для банков это только в удовольствие, получать 6 % от тех, кто использует кредит по "Семейной ипотеке", а разницу между банковской ставкой и этими 6 % возмещает государство, — поделился мнением Путин.

Глава государства высказался против установления каких-либо лимитов по льготным ипотекам и пообещал проверить ситуацию. Также он заявил о том, что "Семейная" и "Сельская" ипотеки должны будут сохраниться и в дальнейшем. В связи с этим он обратился к правительству с требованием обеспечить объемы необходимых субсидий. "Мы здесь наведем порядок", — присовокупил он.

Фото: "Россия 1" (скриншот трансляции)