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Новости 14:42

Путин высказался против лимитов по льготным ипотечным программам

фото ЗакС политика Путин высказался против лимитов по льготным ипотечным программам

Предоставление кредитов по льготным ипотечным программам должно быть банкам только "в удовольствие", поскольку это связано с получением субсидий от государства, полагает президент Владимир Путин. Он пообещал "разобраться" в ситуации, которую охарактеризовал как "безобразие".

Вопрос главе государства задала семья из Краснодарского края. В записанном видеообращении семейная пара жаловалась на сложности с получением "Семейной ипотеки", а также "Сельской ипотеки" и "IT-ипотеки", в том числе из-за изменения лимитов и программ банками. Также в обращении прозвучала жалоба на якобы наблюдаемое нежелание финансовых организаций предоставлять "Семейную ипотеку".

— Мы с правительством уже эту тему обсуждали, мне было обещано, и я это проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет. Потому что, в конечном итоге, все это связано с субсидиями со стороны государства. Для банков это только в удовольствие, получать 6 % от тех, кто использует кредит по "Семейной ипотеке", а разницу между банковской ставкой и этими 6 % возмещает государство, — поделился мнением Путин.

Глава государства высказался против установления каких-либо лимитов по льготным ипотекам и пообещал проверить ситуацию. Также он заявил о том, что "Семейная" и "Сельская" ипотеки должны будут сохраниться и в дальнейшем. В связи с этим он обратился к правительству с требованием обеспечить объемы необходимых субсидий. "Мы здесь наведем порядок", — присовокупил он.

Фото: "Россия 1" (скриншот трансляции)


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