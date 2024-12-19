Путин высказался об абортах, порносайтах и захоронении тела Ленина

Президент Владимир Путин уклончиво ответил на вопрос журналистки телеканала "Спас" о запрещении абортов, порнографии и захоронении тела Ленина, прозвучавшем 19 декабря в ходе прямой линии. В его словах, среди прочего, прозвучала мысль о недопустимости раскола страны.

Корреспондентка Ксения Аксенова задала свой вопрос, ссылаясь на авторитет старца Илия Ноздрина, "которого любит вся Православная церковь". "В начале спецоперации он назвал три условия для победы: запретить аборты, запретить матерную брань и похоронить тело Ленина", — заявила журналистка и поинтересовалась мнением президента на тему возможности запрета абортов и того, что мешает выносу тела Ленина из мавзолея. Вместо обсценной лексики она спросила о возможности противодействия оккультизму и порнографии.

Перечисленные вопросы показались Путину, по его признанию, "чрезвычайно чувствительными и острыми". Насчет абортов он заявил о важности учитывать религиозные убеждения и о необходимости решения демографической проблемы.

— Но в то же время мы должны подумать об уровне благосостояния российских семей с детьми и об их будущем, и о праве женщины принимать какие-то решения. Это тонкий вопрос, который в ходе пресс-конференции не решается, так же, как и порносайты, и так далее, — поделился мнением Путин и добавил, что порносайты "смотрят во всем мире" и что это "как котлету заказать".

Запреты возможны, но при условии предложения альтернативы, продолжил он. Касательно захоронения тела Ленина он предположил, что однажды страна дойдет до этого, однако пока время не пришло. "Сегодня, особенно сегодня в России мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество", — резюмировал Путин.

Фото: "Россия 1" (скриншот трансляции)