Путин заявил, что Россия под его началом отошла от края пропасти

Президент Владимир Путин считает, что за прошедшую четверть века смог уберечь Россию, заявил он в ответ на вопрос корреспондента BBC. Попутно он высказался о первом президенте Борисе Ельцине.

Журналист отметил, что в декабре исполняется 25 лет с момента ухода Ельцина со своего поста. В связи с этим он напомнил Путину о напутствии беречь Россию, данном ему предшественником.

— Я считаю, что не просто уберег, я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что всё, что происходило в России, до этого и после, вело нас к фактически к полной тотальной утрате нашего суверенитета. А без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может, — заявил без малейших сомнений президент.

От прозвучавшего заявления Путин перешел к размышлениям о личности первого президента. По его мнению, западные коллеги Ельцина "покровительственно хлопали по плечу" и не замечали, когда тот "немножко прикладывался к рюмочке". Однако стоило Ельцину высказаться по поводу войны в Югославии, как "его тут же начали преследовать, тут же начали обзывать".

О себе Путин заявил, что "сделал всё" для того, чтобы сделать Россию самостоятельным государством, способным действовать, исходя из собственных интересов.

Фото: "Россия 1" (скриншот трансляции)