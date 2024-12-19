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Новости 16:43

Путин заявил, что Россия под его началом отошла от края пропасти

фото ЗакС политика Путин заявил, что Россия под его началом отошла от края пропасти

Президент Владимир Путин считает, что за прошедшую четверть века смог уберечь Россию, заявил он в ответ на вопрос корреспондента BBC. Попутно он высказался о первом президенте Борисе Ельцине.

Журналист отметил, что в декабре исполняется 25 лет с момента ухода Ельцина со своего поста. В связи с этим он напомнил Путину о напутствии беречь Россию, данном ему предшественником.

— Я считаю, что не просто уберег, я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что всё, что происходило в России, до этого и после, вело нас к фактически к полной тотальной утрате нашего суверенитета. А без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может, — заявил без малейших сомнений президент.

От прозвучавшего заявления Путин перешел к размышлениям о личности первого президента. По его мнению, западные коллеги Ельцина "покровительственно хлопали по плечу" и не замечали, когда тот "немножко прикладывался к рюмочке". Однако стоило Ельцину высказаться по поводу войны в Югославии, как "его тут же начали преследовать, тут же начали обзывать".

О себе Путин заявил, что "сделал всё" для того, чтобы сделать Россию самостоятельным государством, способным действовать, исходя из собственных интересов.

Фото: "Россия 1" (скриншот трансляции)


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