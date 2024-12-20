ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:28

Поезд насмерть сбил женщину у железнодорожной станции в Петербурге

фото ЗакС политика Поезд насмерть сбил женщину у железнодорожной станции в Петербурге

В Петербурге транспортная полиция проводит проверку после трагического происшествия у железнодорожной станции "Паровозный музей", сообщили 20 декабря в пресс-службе правоохранительных органов.

Утром накануне, около девяти часов, пригородный поезд сообщением "Санкт-Петербург – Новгород" сбил 62-летнюю женщину. По предварительной информации, она пыталась перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся составом.

Машинист поезда предпринял все возможные меры для предотвращения наезда: подавал громкие звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако из-за малого расстояния остановить поезд вовремя не удалось. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Сотрудники транспортной полиции устанавливают все детали произошедшего.

Напомним, в субботу, 14 декабря, из-за электрички погиб мужчина. 53-летний житель Ульяновской области тоже оказался на железнодорожных путях в неположенном месте.

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 декабря
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама