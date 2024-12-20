Минюст добавил в реестр иноагентов четырех человек и образовательный проект

Министерство юстиции обновило 20 декабря реестр иностранных агентов. Перечень удлинился на четыре фамилии и образовательно-просветительский проект.

В список вошли ингушский блогер Ислам Белокиев*, журналистка Виктория Ивлева-Йорк**, экс-адвокат Николай Полозов***, чеченский блогер Хасан Узаров****, а также проект "Лаборатория университетской прозрачности"*****.

Из разъяснений ведомства следует, что все вышеперечисленные лица выступали против специальной военной операции на Украине, а также распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Все лица проживают за пределами России. О "Лаборатории университетской прозрачности"***** Минюст пишет как о проекте, сотрудничавшем с лицами, включенными в реестр иностранных агентов.

*Минюст внес Ислама Белокиева в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Викторию Ивлеву-Йорк в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Николая Полозова в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Хасана Узарова в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес проект "Лаборатория университетской прозрачности" в единый реестр иноагентов

фото: ЗАКС.Ру