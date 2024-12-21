В Казани отменили массовые мероприятия на выходных в целях безопасности

Все массовые мероприятия в Казани, запланированные на субботу и воскресенье, отменены по решению раиса (губернатора) Республики Татарстан Рустама Минниханова в целях обеспечения безопасности, сообщили в пресс-службе региона 21 декабря. Это произошло после атаки БПЛА в столице республики. По информации к 10:02 погибших и пострадавших нет.

"По оперативной информации, которая доложена на данную минуту от штаба Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову: К этой минуте зафиксировано 8 прилетов. Из них 1 на промышленное предприятие, 1 над рекой, 6 на жилой массив", - сообщили в Telegram-канале правительства региона утром 21 декабря.

Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях. Для эвакуированных жителей в случае необходимости организованы места временного размещения и горячее питание, добавили в пресс-службе РТ. В мэрии Казани рассказали, что в городе была проведена выборочная эвакуация школ, где это было необходимо в целях безопасности.

В Минобороны сообщили, что киевский режим с применением БПЛА самолетного типа атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани в период с 7:40 по 9:20 утра. Беспилотники применялись в три волны с разных направлений. Три БПЛА уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три подавлены средствами РЭБ, добавили в ведомстве.

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала правительства Республики Татарстан