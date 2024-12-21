Вологодский губернатор открыл памятник Сталину в столице региона

В Вологде 21 декабря, в день рождения Иосифа Сталина, в торжественной обстановке открыли памятник руководителю СССР. С предложением увековечить память о Сталине в городе многие годы выступало местное отделение КПРФ. В церемонии принял участие губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Монумент установили возле дома, в котором Сталин отбывал ссылку в 1911-1912 годах. Сейчас здание входит в музейный комплекс "Вологодская ссылка".

"Поддержали предложение регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации открыть памятник в столь примечательном месте областной столицы. Это шаг к трезвому, взвешенному отношению к нашему прошлому. Уважаешь историю — уважаешь себя. Чтим прошлое, создаём будущее, побеждаем. Только так", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.

Высота памятника составляет примерно два метра. Работа по его созданию длилась около полугода. На этапе разработки будущей статуи было подготовлено три эскиза. Финальный вариант утверждал лично губернатор области, рассказывал ТАСС скульптур Константин Кубышкин.

Филимонов неоднократно ранее отмечал вклад Сталина в историю государства. Кроме того, на одной из картин в его приемной изображен сам Филимонов, пожимающий руку Сталину. Также среди картин есть портреты Владимира Ленина, Лаврентия Берии и Феликса Дзержинского.

Костантин Леньков / Фото из telegram-канала Георгия Филимонова