На часовом заводе "Ракета" появился именной станок депутата Барышникова

Теперь на одном из станков в производственном цеху Петродворцового часового завода появилась табличка с именем депутата Законодательного собрания Михаила Барышникова. За этим агрегатом будущий парламентарий начинал свою трудовую деятельность в качестве токаря второго разряда. Фотографиями исторического станка Барышников поделился в своем Telegram-канале 21 декабря.

"Руководство Петродворцового часового завода приготовило для меня сюрприз: на одном из станков теперь размещена табличка, указывающая на то, что в 70-х годах я начал свою трудовую деятельность токарем II разряда именно на этом агрегате", - написал депутат.

На самой табличке золотого цвета написано, что за этим станком в 1972 году начал работать Барышников, почетный гражданин Петергофа - этот статус был присвоен ему в 2005 году. Отметим, в официальной биографии депутата, опубликованной на сайте Законодательного собрания, нет упоминания работы Барышникова в качестве токаря. Согласно опубликованным данным, его карьера началась в 1977 году в Ленгорфинуправлении.

Часовой завод в Петергофе выпускает механизмы под брендом "Ракета". В компании отмечают, что на площадке проходят все этапы производства от "А" до "Я". Здесь в частности производят самые сложные детали. Судя по данным на официальном сайте, стоимость часов этой марки стартует от 90 тысяч рублей.

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Михаила Барышникова