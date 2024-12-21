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Новости 16:52

На часовом заводе "Ракета" появился именной станок депутата Барышникова

фото ЗакС политика На часовом заводе "Ракета" появился именной станок депутата Барышникова

Теперь на одном из станков в производственном цеху Петродворцового часового завода появилась табличка с именем депутата Законодательного собрания Михаила Барышникова. За этим агрегатом будущий парламентарий начинал свою трудовую деятельность в качестве токаря второго разряда. Фотографиями исторического станка Барышников поделился в своем Telegram-канале 21 декабря. 

"Руководство Петродворцового часового завода приготовило для меня сюрприз: на одном из станков теперь размещена табличка, указывающая на то, что в 70-х годах я начал свою трудовую деятельность токарем II разряда именно на этом агрегате", - написал депутат. 

На самой табличке золотого цвета написано, что за этим станком в 1972 году начал работать Барышников, почетный гражданин Петергофа - этот статус был присвоен ему в 2005 году. Отметим, в официальной биографии депутата, опубликованной на сайте Законодательного собрания, нет упоминания работы Барышникова в качестве токаря. Согласно опубликованным данным, его карьера началась в 1977 году в Ленгорфинуправлении. 

Фото Михаила Барышникова

Часовой завод в Петергофе выпускает механизмы под брендом "Ракета". В компании отмечают, что на площадке проходят все этапы производства от "А" до "Я". Здесь в частности производят самые сложные детали. Судя по данным на официальном сайте, стоимость часов этой марки стартует от 90 тысяч рублей. 

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Михаила Барышникова


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Упоминаемые персоны
Барышников Михаил Иванович 




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