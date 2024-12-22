Рабочее движение запущено на Витебской развязке ЗСД

На Витебской развязке Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге запускается рабочее движение, об этом 22 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Полоса от Витебского проспекта к ЗСД откроется для автомобилей в течение нескольких часов. В то же время движение в обратном направлении будет восстановлено через сутки, после того как демонтируют элементы, использовавшиеся во время торжественной церемонии, и установят бетонные блоки. На данный момент участок Витебской развязки работает в бесплатном режиме.

Церемонию открытия дистанционно посетил президент России Владимир Путин. Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что развязка – это первый этап строительства Широтной магистрали, которая в будущем будет связана с КАД-2.

Напомним, что развязка соединит ЗСД с Благодатной улицей и Витебским проспектом и будет проходить эстакадой над Московским проспектом. Протяженность шестиполосной дороги – 2,6 километра.

Фото: ЗАКС.Ру