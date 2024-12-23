Полковник полиции в отставке признался в убийстве журналиста "Фонтанки" Максимова

Бывший заместитель начальника 6-го отдела оперативно-разыскного бюро ГУ МВД по СЗФО Михаил Смирнов, находящийся в отставке, признался в убийстве репортера "Фонтанки" и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова, об этом 23 декабря пишет "Фонтанка.ру".

По данным "Фонтанки", в настоящее время в лесополосе в районе Белоострова ведутся поиски тела Максимова. Журналист исчез после того, как вышел на след коррупционных схем, в которые, предположительно, был вовлечен Смирнов и его коллеги. Репортер собрал материалы по делу о взятках таможенным органам, а после этого исчез.

Михаила Смирнова задержали в мае этого года. Он долгое время отрицал свою вину, однако 18 декабря дал признательные показания. Стоит отметить, что дело с журналистом Максимовым не единственное, Смирнова подозревают еще в нескольких убийствах. Источники издания 78.ru сообщают, что Смирнов действовал по указанию криминального авторитета Колесникова, который сейчас находится за границей.

Согласно материалам дела, одним из "посредников" Смирнова был человек, связанный с медиа. Этот человек пригласил Максимова на встречу в доме на Фурштатской улице, где его ожидала засада. На месте присутствовали сам Смирнов, оперативник Андрей Пятов и двое сообщников – Меликсетов и Мещеров. По данным следствия, Смирнов оглушил Максимова ударом трубы по голове, после чего журналиста задушили с использованием спортивного оборудования. Тело вывезли на служебной машине.

В ходе допроса Смирнов заявил, что решился на убийство после того, как узнал о подготовке статьи, посвященной его предполагаемой причастности к провокациям против заместителя начальника Пулковской таможни.

Напомним, что журналист "Фонтанки" Максим Максимов, занимавшийся расследованиями коррупции в правоохранительных органах, пропал без вести в июне 2004 года.

Фото: скриншот видео пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу