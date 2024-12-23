Андрей Хорт объяснил, зачем переименуют мост через Охтинский разлив

Пешеходный Капсюльный мост через Охтинский разлив предложили переименовать в Батищев мост. Об этом сообщил глава Красногвардейского района Андрей Хорт в своем telegram-канале 22 декабря.

Хорт объяснил это тем, что еще один Капсюльный мост находится чуть ниже по течению реки, и переименование позволит исключить путаницу в будущем.

С помощью заведующей отделом краеведения библиотеки "Ржевская" Алёны Белевич Хорт объяснил, что в 1714 году Батищев был направлен на Тульский оружейный завод, где создавал механизмы для производства стволов орудий. В 1717 году он построил первую пороховую крутильню на Охтинском заводе в Петербурге. После самовольного строительства плотины его перевели в понтонную роту, но позднее вернули на завод. В 1736 году Батищева снова назначили руководить перестройкой завода, а его разработки использовались до 1826 года.

Напомним, Хорт стал главой администрации Красногвардейского района 22 апреля, а до этого выполнял обязанности заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту Петербурга.

фото из telegram-канала Хорта