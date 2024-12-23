Иконка "Горного института" появилась на "Яндекс.Картах"

Новая станция метро "Горный институт" появилась на "Яндекс.Картах" Петербурга. Но открытие все еще откладывается на неопределенный срок.

Как сообщила "Фонтанка" 23 декабря, на карте отмечена сама станция, расположенная на "оранжевой" линии, а также ее вход и выход, расположенные между Косой линией и Большим проспектом В. О. Однако иконка станции пока неактивна — в отличие от других станций метро, по которым можно получить подробную информацию, включая график работы.

скриншот сервиса "Яндекс.Карты"

В то время как на "Яндекс.Картах" станция отображена, в Google Картах ее пока нет.

Напомним, 12 декабря на прямой линии губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что первый поезд с пассажирами отправится на новую станцию "до конца года". Он отметил, что станцию могли бы открыть еще осенью, но из-за бюрократических задержек это не удалось сделать.

фото: ЗАКС.Ру