В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ожидаемой гололедицы

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Петербурге в связи с ожидаемой гололедицей, сообщили в Смольном 23 декабря. Согласно прогнозу, скользко на дорогах будет утром в среду, 25 декабря.

"По информации Росгидрометцентра, с 06 до 12 часов 25 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности в связи с гололедицей на дорогах", — говорится в сообщении Смольного.

Под "желтым" уровнем понимается потенциально опасная погода.

В связи с угрозой автовладельцев призвали воздержаться от поездок за рулем во избежание возможных аварий. Тех же, кто все же намерен выехать на дороги, попросили "проявлять особую осторожность". К аккуратности также призвали в Смольном и пешеходов.

Фото: ЗАКС.Ру