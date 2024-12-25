Беглов поздравил западных христиан в Петербурге с Рождеством

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил представителей христианских конфессий, отмечающих Рождество Христово 25 декабря. В своем обращении, опубликованном на сайте Смольного, он отметил, что этот праздник обращает верующих к истокам христианства, традициям любви и милосердия.

По словам Беглова, духовные ценности, передаваемые из поколения в поколение, играют объединяющую роль для общества. Он подчеркнул, что их сохранение и защита стали одной из основ государственной политики России.

Губернатор напомнил, что Петербург — город, где более 300 лет представители разных религий и культур живут в мире и согласии. Он также отметил важность таких качеств, как помощь ближнему, уважение друг к другу и стремление приносить пользу Отечеству, назвав их отличительными чертами петербуржцев.

Беглов пожелал, чтобы рождественские дни принесли радость, надежду и уверенность в победе добра и правды.

Рождество Христово в ночь с 24 на 25 декабря празднуют церкви и конфессии, использующие григорианский и ново-юлианский календари. Среди них — Римско-Католическая церковь, англикане, лютеране, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также православные церкви: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская и Православная церковь в Америке.

фото: ЗАКС.Ру