Алиев покинул саммит СНГ после падения рейса из Баку в Грозный

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился в казахстанском городе Актау 25 декабря, сообщает РИА "Новости". Президент Азербайджана Ильхам Алиев решил вернуться в Баку после крушения, покинув неформальный саммит СНГ, который проходил в Ленинградской области.

МЧС Казахстана подтвердило падение самолета. В Актау работают 150 спасателей и 45 единиц техники, пожар ликвидирован. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, среди которых граждане Азербайджана, Казахстана и Киргизии и 16 россиян.

По предварительной информации, после столкновения с птицами в самолете взорвался кислородный баллон. Из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение "идти" на запасной аэродром — им был выбран Актау.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших.

фото: ЗАКС.Ру