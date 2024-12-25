Прокуратура потребовала устранить нарушения на памятнике "Красный Октябрь"

Прокуратура Невского района провела проверку соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия и обнаружила нарушения на объекте "Красный Октябрь" в Петербурге. В проверке также участвовали специалисты комитета по охране памятников истории и культуры города, сообщила 25 декабря пресс-служба надзорного ведомства.

Выявлены повреждения на фасаде здания: утрата стеновых заполнений, выбоины, сколы, а также оголенная кирпичная кладка с поврежденной поверхностью. Также в ряде мест объекта утрачены участки красочного слоя фасада. На территории здания, включая крышу и балконы, обнаружена сорная растительность.

Прокуратура направила представление генеральному директору организации — собственнику памятника — с требованием устранить нарушения. Документ находится на рассмотрении.

Электростанция "Красный Октябрь" начала строиться в 1913 году, но работы были приостановлены из-за войны и революции. Возобновив строительство в 1920 году в рамках ГОЭЛРО, станция пережила бомбардировки во время Второй мировой войны и в 1942 году увеличила мощность, что позволило запустить трамвайное движение. ГРЭС прекратила работу в 2010 году, а в 2023 году был рассмотрен проект ее преобразования в культурный кластер с гостиницей. В августе станция получила статус памятника архитектуры регионального значения.

фото: ЗАКС.Ру