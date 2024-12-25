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Прокуратура потребовала устранить нарушения на памятнике "Красный Октябрь"

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала устранить нарушения на памятнике "Красный Октябрь"

Прокуратура Невского района провела проверку соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия и обнаружила нарушения на объекте "Красный Октябрь" в Петербурге. В проверке также участвовали специалисты комитета по охране памятников истории и культуры города, сообщила 25 декабря пресс-служба надзорного ведомства.

Выявлены повреждения на фасаде здания: утрата стеновых заполнений, выбоины, сколы, а также оголенная кирпичная кладка с поврежденной поверхностью. Также в ряде мест объекта утрачены участки красочного слоя фасада. На территории здания, включая крышу и балконы, обнаружена сорная растительность.

Прокуратура направила представление генеральному директору организации — собственнику памятника — с требованием устранить нарушения. Документ находится на рассмотрении.

Электростанция "Красный Октябрь" начала строиться в 1913 году, но работы были приостановлены из-за войны и революции. Возобновив строительство в 1920 году в рамках ГОЭЛРО, станция пережила бомбардировки во время Второй мировой войны и в 1942 году увеличила мощность, что позволило запустить трамвайное движение. ГРЭС прекратила работу в 2010 году, а в 2023 году был рассмотрен проект ее преобразования в культурный кластер с гостиницей. В августе станция получила статус памятника архитектуры регионального значения.

фото: ЗАКС.Ру


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