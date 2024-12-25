На "Адмиралтейских верфях" спустили на воду корабль "Николай Зубов"

Новый патрульный корабль ледового класса "Николай Зубов" спущен на воду на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге 25 декабря, сообщили в Минобороны. В торжественной церемонии принимал участие главком ВМФ адмирал Александр Моисеев. Также на мероприятии присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов. Корабль был заложен президентом России Владимиром Путиным осенью 2019 года. Сдать корабль планируют к 2027 году.

В сообщении Минобороны отмечают, что новый корабль войдет в группировку надводных сил в Арктической зоне. Объекты этого проекта должны будут усилить присутствие РФ в районах Крайнего Севера. Они смогут преодолевать лед толщиной 1,7 метра.

"Благодаря поддержке президента Петербург строит корабли ударными темпами. Мы гордимся, что именно на наших верфях создают суда, которым нет аналогов в мире. Мы продолжаем формировать самый мощный и современный флот атомных ледоколов", — приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

ТАСС со ссылкой на слова главы АО "Адмиралтейские верфи" Андрея Быстрова сообщил, что в конце 2025 года "Николай Зубов" отправится на испытание в море. По его словам, сдача объекта состоится в 2027 году - до этого он будет проходить необходимые исследования.

Константин Леньков / Фото Смольный