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Новости 25 декабря, 19:32

На "Адмиралтейских верфях" спустили на воду корабль "Николай Зубов"

фото ЗакС политика На "Адмиралтейских верфях" спустили на воду корабль "Николай Зубов"

Новый патрульный корабль ледового класса "Николай Зубов" спущен на воду на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге 25 декабря, сообщили в Минобороны. В торжественной церемонии принимал участие главком ВМФ адмирал Александр Моисеев. Также на мероприятии присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов. Корабль был заложен президентом России Владимиром Путиным осенью 2019 года. Сдать корабль планируют к 2027 году. 

В сообщении Минобороны отмечают, что новый корабль войдет в группировку надводных сил в Арктической зоне. Объекты этого проекта должны будут усилить присутствие РФ в районах Крайнего Севера. Они смогут преодолевать лед толщиной 1,7 метра. 

"Благодаря поддержке президента Петербург строит корабли ударными темпами. Мы гордимся, что именно на наших верфях создают суда, которым нет аналогов в мире. Мы продолжаем формировать самый мощный и современный флот атомных ледоколов", — приводит слова губернатора пресс-служба Смольного. 

ТАСС со ссылкой на слова главы АО "Адмиралтейские верфи" Андрея Быстрова сообщил, что в конце 2025 года "Николай Зубов" отправится на испытание в море. По его словам, сдача объекта состоится в 2027 году - до этого он будет проходить необходимые исследования. 

Константин Леньков / Фото Смольный


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