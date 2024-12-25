ЦИК планирует в апреле рассмотреть новую схему избирательных округов

Центральная избирательная комиссия России в 2025 году представит новую схему одномандатных избирательных округов для выборов депутатов Госдумы. Рассмотрение документа намечено на апрель, сообщила на заседании ЦИК 25 декабря секретарь Наталья Бударина.

"В 2025 году будет разработана новая схема округов, исходя из актуальной численности избирателей, зарегистрированных на территории субъектов Российской Федерации", - цитирует Бударину "Российская газета".

После Центризбиркома рассматривать схему будут депутаты Госдумы. Прошлая редакция документа с описанием входящих в избирательные округа территорий и численности избирателей была утверждена в 2015 году, срок ее действия - 10 лет.

Напомним, очередные выборы депутатов Государственной думы должны пройти в 2026 году. Половина парламентариев будут избраны по одномандатным избирательным округам.

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