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Новости 16:02

ГУФСИН опроверг сообщения о ранении осужденного в Обуховской колонии

фото ЗакС политика ГУФСИН опроверг сообщения о ранении осужденного в Обуховской колонии

Главное управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти сообщило ЗАКС.Ру, что в сети распространяется недостоверная информация об одном из осужденных, который якобы получил ножевое ранение. Как сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ведомства, осужденный поранил себя сам, используя бытовые принадлежности. Инцидент произошел 26 декабря. 

- Осужденному незамедлительно была оказана помощь медицинскими работниками учреждения, вызвана бригада скорой медицинской помощи. Состояние здоровья осужденного удовлетворительное, - сообщили ЗАКС.Ру в ГУФСИН по Петербургу и ЛО. 

Ранее в сети появились сообщения о якобы криминальном характере происшествия. 

Исправительная колония № 6 расположена на юго-востоке Петербурга. В ней находятся мужчины, приговоренные к отбыванию наказания в колонии общего режима. 

Константин Леньков / Фото ГУ ФСИН по Петербургу и ЛО


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