ГУФСИН опроверг сообщения о ранении осужденного в Обуховской колонии

Главное управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти сообщило ЗАКС.Ру, что в сети распространяется недостоверная информация об одном из осужденных, который якобы получил ножевое ранение. Как сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ведомства, осужденный поранил себя сам, используя бытовые принадлежности. Инцидент произошел 26 декабря.

- Осужденному незамедлительно была оказана помощь медицинскими работниками учреждения, вызвана бригада скорой медицинской помощи. Состояние здоровья осужденного удовлетворительное, - сообщили ЗАКС.Ру в ГУФСИН по Петербургу и ЛО.

Ранее в сети появились сообщения о якобы криминальном характере происшествия.

Исправительная колония № 6 расположена на юго-востоке Петербурга. В ней находятся мужчины, приговоренные к отбыванию наказания в колонии общего режима.

Константин Леньков / Фото ГУ ФСИН по Петербургу и ЛО