Депутата ЗакСа Ленобласти Сидоренко приговорили к реальному сроку за мошенничество

Всеволожский районный суд Петербурга приговорил депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Сидоренко к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), сообщили в прокуратуре Ленобласти 26 декабря. Поводом для уголовного дела стала деятельности Сидоренко в период, когда он возглявлял МО "Агалатовское сельское поселение" во Всеволожском районе.

"В суде установлено, что Сидоренко, не обладая полномочиями по организации теплоснабжения населения, совместно с главным инженером МП "Агалатово-Сервис" в 2018 году под фиктивным предлогом начал реконструкции централизованной системы теплоснабжения, необходимой для введения в эксплуатацию ЖК "Барская усадьба". В результате соучастники получили от подрядчика 2 млн рублей", - сообщили в прокуратуре.

Сидоренко руководил МО с 2009 года. Он был депутатом второго, третьего и четвертого созывов. Также он состоял в совете депутатов МО "Всеволожский мунциипальный район". В сентябре 2021 года он избрался в областной парламент. Состоял во фракции "Единая Россия".

Константин Леньков / Кадр из видео прокуратуры Ленинградской области