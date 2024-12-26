Путин ответил поговоркой на вопрос о возможности завершения конфликта на Украине в 2025 году

Президент России Владимир Путин провел небольшую пресс-конференцию с журналистами после заседания ВЕЭС в Ленинградской области вечером 26 декабря. На вопрос о возможном завершении конфликта на Украине в 2025 году глава государства решил ответить поговоркой.

"У нас так говорят в народе: "Вашими бы устами да мед пить". Мы тоже стремимся к завершению конфликта", - сказал президент.

Он добавил, что не возражает против того, чтобы Словакия стала площадкой для переговоров - с таким предложением, по его словам, выступил премьер Словакии Роберт Фицо. Напоследок, российского лидера спросили, верит ли он в завершение конфликта в 2025 году.

"Я верю в Бога, а Бог с нами", - ответил Путин.

Напомним, под конец года в Петербурге и Ленинградской области состоялся ряд мероприятий с участием глав государств. Так, накануне Путин провел неформальный саммит СНГ, а сегодня - заседание Высшего Евразийского экономического совета. Как рассказал Путин журналистам, по итогам этих двух дней участники "стали ближе друг к другу".

Константин Леньков / Фото с сайта Кремля