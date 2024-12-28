133 тысячи человек призвали к военной службе с октября

Осенний призыв на военную службу завершен. Для прохождения службы в Вооруженных силах и других воинских формированиях направлено 133 тысячи человек, сообщает 28 декабря ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Призыв начался 1 октября, а отправка новобранцев стартовала 15 октября. Для транспортировки призывников задействовали военную и гражданскую авиацию, пассажирские поезда, воинские эшелоны и автомобильный транспорт.

Призывники могли выбрать род войск с учетом состояния здоровья и результатов психологического отбора. Особое внимание уделили научным подразделениям, куда направлено 578 человек, и спортивным ротам, в которые зачислили 200 членов сборной России.

Работали горячие линии Генштаба и военных округов, на которые поступило более 1,2 тысячи звонков. Как отметили в Минобороны, призывная кампания прошла организованно и завершилась в установленные сроки.

фото: ЗАКС.Ру