Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной подводника Владимира Терехова

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования родным, близким и товарищам Героя России моряка-подводника Владимира Юрьевича Терехова, который ушел из жизни, об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

"Мужественный, сильный, преданный Родине человек, он пользовался огромным уважением у товарищей по службе, был примером для молодых подводников", – отметил глава города.

Беглов рассказал, что Владимир Терехов посвятил свою жизнь служению Родине на благо Военно-морского флота. В 1993 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания в экстремальных условиях, ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

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