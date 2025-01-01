Беглов вспомнил о писателе Данииле Гранине в день его 106-летия

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам в день 106-летия писателя и почетного гражданина города Даниила Гранина, об этом 1 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов напомнил, что судьба писателя Гранина неотделима от истории Петербурга и всей страны. По словам главы города, Гранин был в рядах защитников, ополченцев с первых дней войны.

Также губернатор вспомнил выступление Гранина в День 70-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады в германском бундестаге. Беглов отметил, что выступление было посвящено современникам и будущим поколениям.

"Наш город чтит память выдающегося гражданина и писателя. Ему установлен памятник и открыта мемориальная доска на доме, где он жил. Имя Даниила Гранина присвоено скверу и библиотеке. Продолжается издание собрания сочинений", – рассказал губернатор.

Соавтор "Блокадной книги" Даниил Гранин скончался летом 2017 года на 99-м году жизни. В 2005 году он стал почетным гражданином Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру